«Валенсия» объявила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

«Валенсия» на официальном сайте клуба объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди тренеров и игроков основной команды клуба.



Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что в клубе выявлено около 35% положительных результатов тестов на коронавирус. Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано 5 случаев заражения, из них три у защитников – Эсекьеля Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Луиса Гайя.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. Ранее нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.

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