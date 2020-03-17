«Валенсия» объявила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

«Валенсия» на официальном сайте клуба объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди тренеров и игроков основной команды клуба.
Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что в клубе выявлено около 35% положительных результатов тестов на коронавирус. Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано 5 случаев заражения, из них три у защитников – Эсекьеля Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Луиса Гайя.
Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. Ранее нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.
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