«Скучаю по тем дням». Смолову недостаёт футбола из-за коронавируса

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов оставил комментарий в профиле испанского клуба в «Инстаграме», отметив, что скучает по футболу.



В аккаунте «Сельты» опубликовали фото форварда во время матча с подписью: «Сфокусированы на Смолове».



«Скучаю по тем дням», — написал Смолов в комментариях.

Напомним, нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.