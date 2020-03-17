«Скучаю по тем дням». Смолову недостаёт футбола из-за коронавируса
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов оставил комментарий в профиле испанского клуба в «Инстаграме», отметив, что скучает по футболу.
В аккаунте «Сельты» опубликовали фото форварда во время матча с подписью: «Сфокусированы на Смолове».
«Скучаю по тем дням», — написал Смолов в комментариях.
Напомним, нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.
«Валенсия» объявила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Читайте также
- 17 марта 2020
-
01:02
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:08
-
00:06
- 16 марта 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:46
-
22:30
-
22:17
-
21:52
-
21:47
-
21:24
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:31
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:48
Партнерский контент