«Оставайся, русский». Фанаты «Сельты» обратились к Смолову в «Инстаграме»

Болельщики «Сельты» обратились к нападающему клуба из Виго Фёдору Смолову, права на которого принадлежат «Локомотиву», с просьбами остаться в команде.



В аккаунте «Сельты» в «Инстаграме» опубликовали фото форварда во время матча с подписью: «Сфокусированы на Смолове». Сам игрок признался, что скучает по футболу в период паузы в чемпионате, вызванной эпидемией коронавируса.



«Оставайся, русский», — написал один из пользователей.



«Скучаем по тебе, босс», — написал болельщик «Сельты» под комментарием Смолова.



«Пожалуйста, оставайся ещё на сезон», — написал другой фанат клуба из Виго.



Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды из московского «Локомотива». По окончании нынешнего сезона клуб из Виго может выкупить 30-летнего игрока у «железнодорожников» за € 6 млн.

«Скучаю по тем дням». Смолову недостаёт футбола из-за коронавируса