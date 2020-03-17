«Оставайся, русский». Фанаты «Сельты» обратились к Смолову в «Инстаграме»

Болельщики «Сельты» обратились к нападающему клуба из Виго Фёдору Смолову, права на которого принадлежат «Локомотиву», с просьбами остаться в команде.
В аккаунте «Сельты» в «Инстаграме» опубликовали фото форварда во время матча с подписью: «Сфокусированы на Смолове». Сам игрок признался, что скучает по футболу в период паузы в чемпионате, вызванной эпидемией коронавируса.
«Оставайся, русский», — написал один из пользователей.
«Скучаем по тебе, босс», — написал болельщик «Сельты» под комментарием Смолова.
«Пожалуйста, оставайся ещё на сезон», — написал другой фанат клуба из Виго.
Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды из московского «Локомотива». По окончании нынешнего сезона клуб из Виго может выкупить 30-летнего игрока у «железнодорожников» за € 6 млн.
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