Источник: УЕФА потребует более € 300 млн от клубов и лиг за перенос Евро-2020

УЕФА потребует £ 275 млн (€ 302 млн) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы 2020 года, сообщает The Athletic.

По данным источника, именно в такую сумму УЕФА оценивает возможность переноса Евро-2020 на 2021 год. Эти данные УЕФА передаст лигам во время видеоконференции, 17 марта, на которой будет решаться вопрос переноса чемпионата Европы 2020 года.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6,5 тыс. умерли.

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