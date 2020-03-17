Фанаты «Боруссии» помогут местным жителям, которых закрыли на карантин из-за коронавируса

Фанаты «Боруссии» готовы оказать помощь местным жителм, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
«Все знают о текущей ситуации вокруг коронавируса, поэтому нам не нужно больше говорить ни слова. Важно проявить солидарность и ответственность за общество в целом. В частности, это означает, что мы хотим помочь людям, которые в настоящее время относятся к упомянутым группам риска. Мы с завтрашнего дн пытаемся помочь во всем районе Дортмунда. В промежутке времени с 11:00 до 17:00 мы предлагаем вам совершить покупки или другие курьерские услуги», — говорится в заявлении на сайте болельщиков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В Германии на данный момент зафиксировано 7272 случая заражения.
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