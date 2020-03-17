Рамос почеканил рулон туалетной бумаги, приняв участие в челлендже «Оставайся дома»

33-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса в мире.
Видео можно посмотреть в «инстаграм-сторис» Серхио Рамоса.
В текущем сезоне Рамос принял участие в 34 играх за «Реал» во всех турнирах, отметившись 7 забитыми мячами. В 15 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.
Ранее игрок «Барселоны» Серхи Роберто и защитник «Бетиса» Марк Бартра вместе со своими жёнами приняли участие в Nanana Challenge, суть которого заключается в исполнении танца под песню «Oh Nanana» группы Bonde R300.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В Испании на данный момент зафиксировано7 798 случаев заражения коронавирусом, из них погибло 289.
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