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Adidas может стать новым техническим спонсором «Интера»

Adidas может стать новым техническим спонсором «Интера»
Футбол / Италия 0

«Интер» может прервать свою 20-летнюю связь с компанией Nike, которая впервые выпустила форму клубу в преддверии сезона-1998/1999, сообщает портал FC Inter News.

В настоящее время Nike платит «Интеру» € 10 млн. за сезон, значительно отставая от большинства европейских грандов, и, что особенно важно, значительно уступает главному конкуренту в Италии — «Ювентусу». Adidas платит «Бьянконерри» € 51 млн. за сезон.

По информации источника, Adidas может быть заинтересован в спонсировании «Интера», поскольку их единственным выходом на итальянский рынок является их контракт с «Ювентусом», так как они расстались с «Миланом» прошлым летом.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта, ранее работавший на аналогичном посту в «Ювентусе», сыграл ключевую роль в заключении контракта на такую сумму немецкого производителя с «Ювентусом». У владельцев «Интера» есть надежда, что Маротта сможет совершить такой же подвиг и для «Интера».

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