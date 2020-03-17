Ходжсона могут затронуть планы властей Англии по защите пожилых людей от коронавируса

«Кристал Пэлас» провёл предварительные внутренние обсуждения о планах правительства Англии относительно защиты пожилых людей из-за пандемии коронавируса, которая затронет их главного тренера 72-летнего Роя Ходжсона, сообщает Daily Mail.

Ранее министр здравоохранения Англии Мэтт Хэнкок заявил, что «уязвимые и пожилые люди» должны оставаться дома, чтобы защитить себя от растущей угрозы коронавируса согласно разработанному плану действий, и предупредил, что когда начнётся период самоизоляции, он продлится в течение очень долгого времени.

Ходжсон — старейший менеджер Премьер-лиги в возрасте 72 лет, и на него будут влиять любые ограничения, введённые правительством. Но пока официально не объявлено, о каких-либо конкретных ограничениях, и существуют сомнения в том, будет ли сезон доигран даже после перерыва запланированного до 4 апреля.

«Кристал Пэлас», набрав 39 очков в 29 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.