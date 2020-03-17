Ходжсона могут затронуть планы властей Англии по защите пожилых людей от коронавируса

«Кристал Пэлас» провёл предварительные внутренние обсуждения о планах правительства Англии относительно защиты пожилых людей из-за пандемии коронавируса, которая затронет их главного тренера 72-летнего Роя Ходжсона, сообщает Daily Mail.
Ранее министр здравоохранения Англии Мэтт Хэнкок заявил, что «уязвимые и пожилые люди» должны оставаться дома, чтобы защитить себя от растущей угрозы коронавируса согласно разработанному плану действий, и предупредил, что когда начнётся период самоизоляции, он продлится в течение очень долгого времени.
Ходжсон — старейший менеджер Премьер-лиги в возрасте 72 лет, и на него будут влиять любые ограничения, введённые правительством. Но пока официально не объявлено, о каких-либо конкретных ограничениях, и существуют сомнения в том, будет ли сезон доигран даже после перерыва запланированного до 4 апреля.
«Кристал Пэлас», набрав 39 очков в 29 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 17 марта 2020
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
05:50
-
05:35
-
04:37
-
04:19
-
03:41
-
02:15
-
01:02
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:08
-
00:06
- 16 марта 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:46
-
22:30
-
22:17
-
21:52
-
21:47
-
21:24
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:24
-
20:17