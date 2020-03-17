Вратарь «Наполи» Мерет или Сиригу из «Торино» могут заменить Доннарумму в «Милане»

Вратари «Наполи» Алекс Мерет и «Торино» Сальваторе Сиригу являются главными кандидатами на роль голкипера «Милана», в случае ухода из команды 21-летнего Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает издание Tuttosport.
Агент Доннаруммы, Мино Райола, скептически относится к миланскому проекту и выступает с критиковой группы менеджеров Elliott, которая владеет клубом. Издание заявляет, что если Доннарумма покинет всё же покинет «Милан» этим летом, тогда «россонери» обратятся к «Наполи» или «Торино» по возможному приобретению Мерета или Сиригу соответственно.
Мерет был куплен «Наполи» за € 35 млн. летом 2018 года у «Удинезе», однако с тех пор, как Дженнаро Гаттузо установил контроль над скамейкой «партенопеи», выбор главного тренера пал на колумбийского голкипера клуба Давида Оспину. Тем временем 33-летний Сиригу играет в Турине с 2017 года, но, как полагает пресса, он хочет провести остаток карьеры в более статусном клубе.
В текущем сезоне 22-летний Мерет принял участие в 21 игре за «Наполи» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и отстояв на ноль в 6 матчах. Сиригу пропустил 45 мячей в 25 играх итальянской Серии А в нынешнем сезоне, отстояв на ноль в 5 встречах.
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