Защитник «МЮ» Далот: Бруну Фернандеш станет легендой клуба

20-летний португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот выразил уверенность, что его соотечественник и одноклубник Бруну Фернандеш, перешедший в зимнее трансферное окно из лиссабонского «Спортинга», станет легендой клуба.

«Фернандеш — первоклассный парень, первоклассный игрок. Он станет легендой здесь, даже не сомневайтесь. Бруну невероятен, и, конечно, может стать ещё лучше. Он многому научится в этом клубе. Думаю, в его лице клуб получил игрока огромной важности, который будет приносить большую пользу клубу.

Фернандеш был капитаном в «Спортинге», и к своим 25 годам он накопил внушительный опыт, поиграв в Италии и Португалии. Он знает, что делает. Его ждёт большое будущее», — цитирует Диогу Sky Sports.

Ранее Фернандеш был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам февраля. Он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в этих встречах одержал два победы и один раз сыграл вничью.