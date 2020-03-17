Защитник «МЮ» Далот: Бруну Фернандеш станет легендой клуба

20-летний португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот выразил уверенность, что его соотечественник и одноклубник Бруну Фернандеш, перешедший в зимнее трансферное окно из лиссабонского «Спортинга», станет легендой клуба.
«Фернандеш — первоклассный парень, первоклассный игрок. Он станет легендой здесь, даже не сомневайтесь. Бруну невероятен, и, конечно, может стать ещё лучше. Он многому научится в этом клубе. Думаю, в его лице клуб получил игрока огромной важности, который будет приносить большую пользу клубу.
Фернандеш был капитаном в «Спортинге», и к своим 25 годам он накопил внушительный опыт, поиграв в Италии и Португалии. Он знает, что делает. Его ждёт большое будущее», — цитирует Диогу Sky Sports.
Ранее Фернандеш был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам февраля. Он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в этих встречах одержал два победы и один раз сыграл вничью.
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