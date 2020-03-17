Ханданович подпишет новый контракт с «Интером» до 2022 года

Словенский вратарь «Интера» Самир Ханданович подпишет с клубом новый контракт до 2022 года, сообщает журналист La Gazetto dello Sport Николо Шира в «Твиттере».



35-летний Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года, перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. Всего за карьеру он принял участие в 588 встречах, пропустив 667 мячей и отыграв в 203 матчах на ноль. Его действующее соглашение с миланским клубом истекало летом 2021 года.



В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах и пропустил 31 гол, отыграв на ноль в 8 встречах.



На международной арене Самир дебютировал в ноябре 2004 года в возрасте 20 лет в матче со сборной Словакии, который завершился вничью 0:0. Всего за основную сборную он провёл 80 матчей.

«Интер» подпишет своего бывшего вратаря из-за травмы Хандановича