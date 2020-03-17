Сетьен вслед за Месси призвал жителей Испании оставаться дома из-за коронавируса

Не все полностью убеждены в том, что самоизоляция является правильным ответом на распространение коронавирусной инфекции в Испании, несмотря на то, что правительство Испании объявило о чрезвычайном положении. Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен взял на себя задачу попросить болельщиков не покидать свои дома

«Здравствуйте, я сижу дома на диване, даже когда мне приносит удовольствие ходить на работу и тренироваться, как я делаю каждый день. Мы должны выполнить некоторые рекомендации, которые заставляют нас нести ответственность. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в обращении Сетьена, опубликованном в «Твиттере» «Барселоны».

Ранее Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» также обратился к фанатам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В Испании на данный момент зафиксировано 7798 случаев заражения коронавирусом, из них погибло 289.