Появилось фото домашней формы «Ромы» на сезон-2020/2021

Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего комплекта «Ромы» на сезон-2020/2021.
Новинкой послужат три полоски жёлтого, оранжевого и красного цвета расположенные на груди. Эти три полоски разделяют форму на два основных цвета, выше этих полосок, то есть на плечах, идёт традиционный для «Ромы» темно-бордовый цвет, а ниже полосок, — цвет более насыщенный, похожий на тот же бордовый, но более светлый. Слева на груди располагается жёлтый значок технического спонсора – фирмы Nike, а справа эмблема клуба, выполненная в чёрной окантовке.
Горло футболки выполнено в традиционном стиле, без каких-либо воротников.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Footy Headlines.
В текущем сезоне «Рома», под руководством 47-летнего португальского тренера Пауло Фонсеки, набрав 45 очков в 26 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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