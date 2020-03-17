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Появилось фото домашней формы «Ромы» на сезон-2020/2021

Появилось фото домашней формы «Ромы» на сезон-2020/2021
Футбол / Италия 0

Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего комплекта «Ромы» на сезон-2020/2021.

Новинкой послужат три полоски жёлтого, оранжевого и красного цвета расположенные на груди. Эти три полоски разделяют форму на два основных цвета, выше этих полосок, то есть на плечах, идёт традиционный для «Ромы» темно-бордовый цвет, а ниже полосок, — цвет более насыщенный, похожий на тот же бордовый, но более светлый. Слева на груди располагается жёлтый значок технического спонсора – фирмы Nike, а справа эмблема клуба, выполненная в чёрной окантовке.

Горло футболки выполнено в традиционном стиле, без каких-либо воротников.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Footy Headlines.

В текущем сезоне «Рома», под руководством 47-летнего португальского тренера Пауло Фонсеки, набрав 45 очков в 26 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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