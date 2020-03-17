Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает, только если случайно

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков выразил мнение, что «быкам» не хватает менталитета победителя.
«Краснодар» может идти 29 туров 1-м и все равно опустится на 4-е место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? «Краснодар» — команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно. «Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи как с «Сочи» случаются.
У «Краснодара» был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже убрали. Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича Галицкого подходит под «Краснодар». Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, — это голодные волки, а они футболисты «Краснодара» хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.
Отсутствие Камболова, Классона, Кабелла, де Вильены, Спаича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спаича нет, а то они бы и до этого проиграли, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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