Фабрегас: поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас попросил болельщиков посоветовать ему несколько сериалов. 32-летний испанец, как и многие другие футболисты, сейчас вынужден находиться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Поскольку нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне заводить больше детей (пока), какие сериалы вы порекомендуете? Интересуют те, что длятся больше четырёх сезонов», — написал Фабрегас на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Сеск помог «Монако» в 22 матчах во всех турнирах. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи.
«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 28 встречах команда Роберта Морено набрала 40 очков.
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