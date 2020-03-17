Евсеев — о коронавирусе: как бы жизнь не тасовала карты, всё равно играть нам

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что проведение матчей Российской Премьер-Лиги нужно приостановить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Сегодня должна была состояться тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки. Но её перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.
Ждём, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат, вероятно, приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна. Будет непросто, потому что придётся ждать. Думать как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это не просто, и без понимания как будет развиваться ситуация, когда футбол вернётся на стадионы, что-то планировать тяжело.
Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол всё равно скоро вернётся. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы. Просто немного подождём. Как бы жизнь не тасовала карты, всё равно играть нам», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
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