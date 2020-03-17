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Форвард киевского «Динамо»: вся эта ситуация с коронавирусом связана с чьими-то интересами

Форвард киевского «Динамо»: вся эта ситуация с коронавирусом связана с чьими-то интересами
Футбол / Прочие турниры 0

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.

Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.

И если об этом задуматься, то всё выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это всё меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной», — приводит слова Соля сайт «Динамо» Киев от Шурика".

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