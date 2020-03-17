Форвард киевского «Динамо»: вся эта ситуация с коронавирусом связана с чьими-то интересами

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль поделился мнением об эпидемии коронавируса.
«Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.
Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.
И если об этом задуматься, то всё выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это всё меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной», — приводит слова Соля сайт «Динамо» Киев от Шурика".
- 17 марта 2020
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:14
-
08:43
-
08:40
-
08:30
-
07:42
-
07:25
-
07:12
-
06:50
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
05:50
-
05:35
-
04:37
-
04:19
-
03:41
-
02:15
-
01:02
-
00:52
-
00:49
-
00:24
-
00:08
-
00:06