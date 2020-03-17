Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фабрегас проспорил Range Rover одноклубнику, но схитрил — купил сломанный за £ 950

Фабрегас проспорил Range Rover одноклубнику, но сх
Фабрегас проспорил Range Rover одноклубнику, но схитрил — купил сломанный за £ 950
Футбол / Англия 0

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас рассказал историю, как проспорил автомобиль бывшему партнёру по лондонскому «Челси» Вилли Кабальеро.

«Уже много лет я отрабатываю пенальти после тренировок. Всегда предлагаю вратарям пари, чтобы было интереснее. По какой-то причине я никогда не промахивался, поэтому однажды стал слишком уверен в себе, и это вышло из-под контроля.

Сказал Вилли, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению, Вилли сделал сейв перед всей командой. Я превратился в самого глупого парня на планете. Все кричали и смеялись, говорили, что мне нужно отдать долг.

Я пошёл на свалку и нашёл там сломанный автомобиль, на котором вообще нельзя было ездить. Он обошёлся мне в £ 950 (€ 1040. — Прим. «Чемпионата»). На следующий день его доставили к тренировочному комплексу. Остальная часть истории — на видео.

Какой можно сделать вывод из моего рассказа? Ни при каких обстоятельствах не заключайте пари», — написал испанский полузащитник на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фабрегас: поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020