Фабрегас проспорил Range Rover одноклубнику, но схитрил — купил сломанный за £ 950

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас рассказал историю, как проспорил автомобиль бывшему партнёру по лондонскому «Челси» Вилли Кабальеро.
«Уже много лет я отрабатываю пенальти после тренировок. Всегда предлагаю вратарям пари, чтобы было интереснее. По какой-то причине я никогда не промахивался, поэтому однажды стал слишком уверен в себе, и это вышло из-под контроля.
Сказал Вилли, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению, Вилли сделал сейв перед всей командой. Я превратился в самого глупого парня на планете. Все кричали и смеялись, говорили, что мне нужно отдать долг.
Я пошёл на свалку и нашёл там сломанный автомобиль, на котором вообще нельзя было ездить. Он обошёлся мне в £ 950 (€ 1040. — Прим. «Чемпионата»). На следующий день его доставили к тренировочному комплексу. Остальная часть истории — на видео.
Какой можно сделать вывод из моего рассказа? Ни при каких обстоятельствах не заключайте пари», — написал испанский полузащитник на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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