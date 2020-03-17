Орлов: не приемлю и не понимаю решение остановить РПЛ и назначить чемпионом «Зенит»

Спортивный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил подвести итоги Российской Премьер-Лиги согласно текущего положения команд в турнирной таблице.



«Я абсолютно не приемлю и не понимаю решение остановиться и назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте. Это несправедливо. Надо доигрывать. Это спортивный принцип. Вот остановили сезон — и „Зенит“ становится сразу чемпионом. Представляете, сколько будет стрел и пик в сторону „Зенита“ от заклятых друзей? Зачем это делать? Лучше доиграть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Созин: «Зенит» пока рано объявлять чемпионом, надо доиграть сезон