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Эксперт Мерсон: если бы на месте «Ливерпуля» был «Ман Сити», никто бы не спорил о титуле

Эксперт Мерсон: если бы на месте «Ливерпуля» был «Ман Сити», никто бы не спорил о титуле
Футбол / Англия 0

Футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о ситуации в английской Премьер-лиге, которая приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Все знают, что у «Ливерпуля» 25-очковое преимущество. Они ждут титул 30 лет. Если бы на их месте был «Манчестер Сити», никого бы это не волновало! Потому что они уже выигрывали. Но «Ливерпуль» не может стать чемпионом 30 лет! Это похоже на фильм.

«Ливерпуль» ещё ничего не выиграл математически. Понятно, что по сути они уже являются чемпионами, но это не одно и то же. Обидная ситуация! Проблема ещё и в том, что не все клубы провели одинаковое количество матчей», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Эксперт считает, что лучшим выходом будет доиграть сезон до конца. Для этого он рекомендует изолировать команды на несколько недель, а затем провести оставшиеся встречи при пустых трибунах.

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