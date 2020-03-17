Геркус против того, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ситуации в Российской Премьер-Лиге, первенство которой, скорее всего, приостановят из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-Лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.

1. Остановить чемпионат и объявить его завершённым. Текущая таблица является окончательной.

2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.

Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить, запускаемся в середине мая или нет», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Если нынешнее положение команд в турнирной таблице РПЛ будет признано окончательным, чемпионом станет «Зенит».