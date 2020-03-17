Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников сообщил, что четвертьфинальный матч Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» был перенесён на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён. Дата игры будет определена позднее», — сообщил Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Шинник» — «Урал» был запланирован на 18 марта.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце прошлого года. На данный момент от него умерло более 7 тыс. человек.