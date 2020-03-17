Орлов: выпиваешь пиво в молодом возрасте — тебе конец

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о соблазнах, которые мешают молодым футболистам раскрыться.
«Молодому человеку надо понять, что нужно отказаться от очень многих жизненных соблазнов. Надо обязательно вести аскетический образ жизни и ложиться спать до 11 часов вечера, а иначе ты не высыпаешься. Конечно, надо сдержанно к интернету и всем прочим делам относиться, хотя это всё присутствует, никуда не деться.
Нужно соблюдать питьевой режим, а об алкоголе даже заикаться не надо. Алкоголь — это всё. Если ты выпиваешь пиво или что-то подобное в молодом возрасте — тебе конец. Ну это всё, тебя после этого обязательно раздует. Через два-три года ты будешь предрасположен к полноте. Или наоборот — будешь слишком худым, алкоголь и так тоже может действовать.
Когда ты пришёл в юношеский футбол, танцпол и дискотеки забудь. Если ты не откажешься от этого, то станешь заложником. Молодым людям, конечно, хочется всего. Ну как же, уходит молодость. А проходит лет 10, и каждый говорит: какой я был дурак, мог же играть в футбол. Умение настроить себя на профессиональную стезю — важный момент», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 17 марта 2020
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