Орлов: занимайтесь физкультурой, иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо
Спортивный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением об эпидемии коронавируса.
«Друзья, не грустите. Конечно, и погода не располагает к улыбке, и коронавирус гуляет где-то рядом. Но всё равно жизнь продолжается. Мы должны как раз рождать оптимизм. Мы, здоровые мужики, должны делать так, чтобы жёны, глядя на нас, получали оптимизм. Занимайтесь физической культурой — это всегда было лучшим выходом из любой ситуации. Иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. В данный момент от заболеваний, вызванных вирусом, во всём мире умерло более 7 тыс. человек.
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