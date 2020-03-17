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Орлов: занимайтесь физкультурой, иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо

Орлов: занимайтесь физкультурой, иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Друзья, не грустите. Конечно, и погода не располагает к улыбке, и коронавирус гуляет где-то рядом. Но всё равно жизнь продолжается. Мы должны как раз рождать оптимизм. Мы, здоровые мужики, должны делать так, чтобы жёны, глядя на нас, получали оптимизм. Занимайтесь физической культурой — это всегда было лучшим выходом из любой ситуации. Иммунная система укрепляется — значит вирус пройдёт мимо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. В данный момент от заболеваний, вызванных вирусом, во всём мире умерло более 7 тыс. человек.

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