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Дзюба и Азмун получили «десятки» и попали в сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Дзюба и Азмун получили «десятки» и попали в сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Сайт WhoScored опубликовал символическую сборную 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Два игрока получили максимальные оценки — Артём Дзюба («Зенит», 10,0 балла) и Сердар Азмун («Зенит», 10,0 балла).

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин», 8,0 балла).

Защитники: Олег Данченко («Рубин», 7,7 балла), Самуэль Жиго («Спартак», 7,9 балла), Виктор Васин (ЦСКА, 7,8 балла), Дмитрий Скопинцев («Динамо», 7,7 балла).

Полузащитники: Малком («Зенит», 9,4 балла), Джордан Ларссон («Спартак», 8,5 балла), Магомед Оздоев («Зенит», 8,3 балла), Себастьян Дриусси («Зенит», 9,2 балла).

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит», 10,0 балла), Артём Дзюба («Зенит», 10,0 балла).

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит» — лидер РПЛ по посещаемости после 22 туров. В топ-3 — «Спартак» и «Ростов»
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