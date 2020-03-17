Прядкин: вместе мы будем делать РПЛ сильнее, привлекательнее и интереснее

Сергей Прядкин, переизбранный на пост президента РПЛ, поблагодарил клубы за оказанное доверие.

«Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными.



Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнёрами.



Чтобы двигаться вперёд, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.