ФНЛ и ПФЛ приостановлены в связи с пандемией коронавируса

Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз (РФС) принял решение приостановить проведение матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На текущи момент в ФНЛ сыграно 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Ротор», в активе которого 56 очков. Следом идут «Химки» (54) и «Чертаново» (54). В топ-4 входит также «Торпедо» (53). В зоне вылета находятся «Луч» (27), «Спартак-2» (26), «Текстильщик» (19), «Факел» (19) и «Мордовия» (19).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020

Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.