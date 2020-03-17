ФНЛ и ПФЛ приостановлены в связи с пандемией коронавируса

Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз (РФС) принял решение приостановить проведение матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
На текущи момент в ФНЛ сыграно 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Ротор», в активе которого 56 очков. Следом идут «Химки» (54) и «Чертаново» (54). В топ-4 входит также «Торпедо» (53). В зоне вылета находятся «Луч» (27), «Спартак-2» (26), «Текстильщик» (19), «Факел» (19) и «Мордовия» (19).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
Турнирная таблица ПФЛ сезона-2019/2020.
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