Гуренко ударил ногой по двери судейской комнаты после матча с БАТЭ
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после ответной встречи 1/4 финала Кубка Беларуси с борисовским БАТЭ (2:3) выразил недовольство работой арбитров.
Камеры зафиксировали, как 47-летний специалист ударил ногой по двери судейской комнаты стадиона «Борисов-Арена».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
По итогам двух матчей в полуфинал Кубка Беларуси вышел БАТЭ. Первая встреча тоже завершилась победой команды из Борисова — 2:1.
Во время карьеры футболиста Гуренко выступал за московский «Локомотив». В качестве ассистента специалист работал в тренерских штабах «Краснодара», «Спартака» из Нальчика и пермского «Амкара».
Турнирная сетка Кубка Беларуси сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате».
Гуренко предложил создать команду «Беларусь» и отправить её в Россию
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