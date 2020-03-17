Футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус

Сегодня, 17 марта, футболисты московского «Спартака» прошли тестирование на коронавирус, сообщает Sport24.

По данным источника, в команде нет игроков, которые находятся в группе риска. Впрочем, медицинский департамент красно-белых всё равно принял решение протестировать футболистов. Результаты теста станут известны в ближайшее время.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса матчи Российской Премьер-Лиги отменены до 10 апреля.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.