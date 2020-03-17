Моуринью устарел? А что вообще творится с футболом? Специальный подкаст

Новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера от «Чемпионата» и Okko Спорт. Обсуждаем влияние коронавируса на АПЛ, сезон «Ливерпуля» и матчи Лиги чемпионов. Плюс небольшое, но важное объявление.

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В этом выпуске:

0:40 — что вообще творится с футболом? «Ливерпуля» же не лишат чемпионства?

7:59 — кто в АПЛ залечит травмы за время паузы из-за коронавируса

12:02 — Кирилл угадывает игроков АПЛ. Ну, или не угадывает

16:26 — клубы АПЛ в ЛЧ — это как Little Big

25:29 — Адриан испортил команде лучший матч в сезоне

36:52 — ну вот как относиться к этому сезону «Ливерпуля»?

41:46 — Гвардиола не может уйти из «Сити»

54:05 — почему Моуринью устарел

1:01:49 — про документалку «Тоттенхэма» и Армагеддец.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.