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Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков в мире

Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков в мире
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о том, кого он считает лучшими футболистами в мире в настоящий момент. В список хавбека не попал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Лионель Месси, Кевин Де Брёйне и Килиан Мбаппе», — написал Гюндоган в своём «твиттере», отвечая на вопрос болельщика.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 29-летний немецкий хавбек принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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