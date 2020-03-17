Аджоев — о приостановке РПЛ: жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение РФС о приостановке Российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.



«Конечно, ситуация неприятная, и ничего хорошего во всём происходящем нет. Это понятно. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чём-то сожалеть. Во-вторых, есть решение лиги, которое мы, естественно, будем выполнять. Дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, и действовать, исходя из этого, но, разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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