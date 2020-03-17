Евро-2020 перенесли на 2021 год

Сегодня, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл заседание в формате видеоконференции.

Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы—2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля). Об этом сообщила Норвежская футбольная ассоциация на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Напомним, на групповом этапе Евро сборная России сыграет с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии.