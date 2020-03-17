Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая
Как стало известно «Чемпионату», Российская Премьер-Лига получила рекомендацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть чемпионат до конца июня. Лига рассматривает несколько вариантов, но при этом есть понимание, что 10 апреля сезон, с высокой долей вероятности, не возобновится. Рассматриваются варианты с серединой мая и началом июня.
РПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Официальное решение о паузе было опубликовано сегодня, 17 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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