Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая

Как стало известно «Чемпионату», Российская Премьер-Лига получила рекомендацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть чемпионат до конца июня. Лига рассматривает несколько вариантов, но при этом есть понимание, что 10 апреля сезон, с высокой долей вероятности, не возобновится. Рассматриваются варианты с серединой мая и началом июня.

РПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Официальное решение о паузе было опубликовано сегодня, 17 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020