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Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Футбол / Прочие турниры 0

Кубок Южной Америки—2020 перенесён на 2021 год, сообщает журналист Globo Мартин Фернандес в своём «твиттере». Причиной переноса турнира является пандемия коронавируса.

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Начиная с этого года турнир планировалось проводить раз в четыре года по чётным годам, а следующий турнир провести в 2024 году.

В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

Группа Север: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Группа Юг: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии.

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