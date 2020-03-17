УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня
Сегодня, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл заседание в формате видеоконференции.
Один из основных вопросов встречи касался Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
По информации Marca, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Решающий матч Лиги Европы, ранее запланированный на 27 мая, намерены провести 24 июня.
Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка», финал Лиги Европы — в Гданьске на арене «Энерга Гданьск».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.
УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны до конца июня
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