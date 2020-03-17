«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта
Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба объявила о приостановке всех тренировок команды из-за эпидемии коронавируса.
В следующий раз команда соберётся в «Газпром»-тренировочном центре 22 марта. Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля.
На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
Прядкин: решение о приостановке РПЛ является необходимой мерой
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