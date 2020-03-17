ФИФА обсуждает перенос летнего трансферного окна в связи с пандемией коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает вопрос о переносе начала и закрытия летнего трансферного окна в связи с приостановкой большинства национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает The Sun.
Ожидается, что в Европе клубный сезон будет завершён как минимум в конце июня, но не исключено, что матчи будут проводиться и в первой половине июля. Таким образом, в некоторых странах летнее трансферное окно может открыться ещё до окончания кампании.
Важным вопросом также являются арендные соглашения и истекающие контракты, рассчитанные до 30 июня. Сейчас Международная федерация футбола вместе с юристами ищет варианты решения этой проблемы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
- 17 марта 2020
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