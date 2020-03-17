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Кроос: всё в порядке, у меня много туалетной бумаги

Кроос: всё в порядке, у меня много туалетной бумаги
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, как проводит время, находясь на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

«У меня и моей семьи всё в порядке, нет никаких симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Мне не скучно. Думаю, вы понимаете, что с тремя детьми никогда не бывает скучно. Главное, что у нас всё хорошо и есть много туалетной бумаги», — приводит слова Крооса AS.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. Ранее чемпионат Испании и другие ведущие чемпионаты были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

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