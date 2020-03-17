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Жена Семака рассказала о плюсах и минусах карантина из-за пандемии коронавируса

Жена Семака рассказала о плюсах и минусах карантина из-за пандемии коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о плюсах и минусах нахождения на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Плюсы карантина: семья дома, много готовлю, работаю над двумя новыми книгами, решаю споры детей, занимаюсь с детьми, готовлю с детьми, смотрим кино с детьми, читаем с детьми.

Минусы карантина: жду гонца с большой земли. Помощник Вика привозит еду и рассказывает, каково это — ходить по улице. Пользуется маской и антисептиком. Скучаю по Grun и всем моим ребятам», — написала Анна Семак на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек.

Семак: конечно, хотелось бы доиграть чемпионат
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