Жена Семака рассказала о плюсах и минусах карантина из-за пандемии коронавируса

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о плюсах и минусах нахождения на карантине в связи с пандемией коронавируса.



«Плюсы карантина: семья дома, много готовлю, работаю над двумя новыми книгами, решаю споры детей, занимаюсь с детьми, готовлю с детьми, смотрим кино с детьми, читаем с детьми.



Минусы карантина: жду гонца с большой земли. Помощник Вика привозит еду и рассказывает, каково это — ходить по улице. Пользуется маской и антисептиком. Скучаю по Grun и всем моим ребятам», — написала Анна Семак на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек.