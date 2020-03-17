Экс-полузащитник ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда забил 100-й гол в клубной карьере, поразив ворота «Бангу» в матче Лиги Кариока в штате Рио-де-Жанейро (1:1).



Как сообщает A Bola, 33-летний японец стал автором уникального достижения. Он отличился голами, выступая на шести континентах — всех, кроме Антарктиды.



Больше всего голов в своей карьере Хонда забил в составе ЦСКА (28). 26 забитыми мячами хавбек отметился, выступая за нидерландский клуб «ВВВ-Венло». Остальные голы распределились следующим образом: «Нагоя Грампус» (13), «Пачука» (13), «Милан» (11), «Мельбурн Виктори» (8) и «Ботафого» (1). За сборную Японии он сыграл 98 матчей и забил 37 голов.

Видеообзор матча между «Ботафого» и «Бангу» доступен на «Чемпионате».