Прядкин подтвердил информацию о рекомендации УЕФА

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал перенос соревнований в связи с пандемией коронавируса.



«Выборы – это было важное мероприятие, но всех волнует второй вопрос – проведение РПЛ. Параллельно с общим собранием проходили конференции в режиме онлайн между УЕФА, ФИФА, европейскими конференциями и так далее. Есть решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Сегодня мы рассмотрели рекомендации вместе с институтами футбола – УЕФА рекомендует завершить чемпионат до 30 июня 2020 года. На общем собрании по решению бюро исполкома мы приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля 2020 года.



В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдёт ассоциация футбольных лиг, представители европейских клубов и представители FIFPRO плюс ФИФА и представители ассоциаций. Будут выработаны решения по проблемным вопросам, которые возникли в мировом футболе, мире из-за этой эпидемии», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая