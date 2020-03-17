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Прядкин подтвердил информацию о рекомендации УЕФА

Прядкин подтвердил информацию о рекомендации УЕФА
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал перенос соревнований в связи с пандемией коронавируса.

«Выборы – это было важное мероприятие, но всех волнует второй вопрос – проведение РПЛ. Параллельно с общим собранием проходили конференции в режиме онлайн между УЕФА, ФИФА, европейскими конференциями и так далее. Есть решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Сегодня мы рассмотрели рекомендации вместе с институтами футбола – УЕФА рекомендует завершить чемпионат до 30 июня 2020 года. На общем собрании по решению бюро исполкома мы приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля 2020 года.

В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдёт ассоциация футбольных лиг, представители европейских клубов и представители FIFPRO плюс ФИФА и представители ассоциаций. Будут выработаны решения по проблемным вопросам, которые возникли в мировом футболе, мире из-за этой эпидемии», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая
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