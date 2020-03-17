Президент РПЛ: к сожалению, у нас нет конкуренции в сегменте платного телевидения

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о проблемах в вопросе телеправ на показ матчей чемпионата России.
«Основной заработок должен идти от реализации медиа-прав. К сожалению, у нас нет конкуренции в сегменте платного телевидения. Суммарное предложение «Матч ТВ» оказалось выгоднее, чем изначальное проведение тендера – платная подписка, открытое телевидение и так далее. Суммарная сумма «Матч ТВ» маленькая, но клубы посчитали, что нужно идти по пути взаимодействия с этим каналом.
У нас существует ключевые показатели эффективности, которые заложили клубы в этот контракт. Мы сядем с «Матч ТВ» за круглый стол, в соответсвии с ними будем разрабатывать дальнейшие шаги. Хотелось, чтобы количество подписчиков было тем, которое заложено в KPI. Сейчас многое идёт в интернет. Считаем, что за ним будущее. Есть возможности, чтобы повысить наш контракт», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 17 марта 2020
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