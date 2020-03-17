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Погребняк: надеюсь, доиграем Кубок России — это мой последний шанс выиграть трофей

Погребняк: надеюсь, доиграем Кубок России — это мой последний шанс выиграть трофей
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал приостановку всех турниров под эгидой РФС до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Жаль, что пришлось приостановить чемпионат, но в данной ситуации это самое верное решение. Всё-таки динамика распространения коронавируса существенная… Абсолютно верное решение со стороны РФС и Лиги. Надеюсь, что эта эпопея утихнет и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно, это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей.

Стоило ли остановить чемпионат раньше? Только если с точки зрения заполняемости стадионов. В остальном же — ну сыграли ещё один тур, не страшно. Но в зрелищности и доходе для многих команд потери есть. Не понимаем, как скажется пауза на команде. Вроде только со сбора вернулись, а опять предстоит длинная пауза. Наверное, «Уралу» это пойдёт на пользу. Последнюю игру мы выглядели невыразительно, теперь есть шанс что-то поправить», — приводит слова Погребняка Sport24.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России «Урал» сыграет с ярославским «Шинником».

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