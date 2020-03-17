Министерство спорта отреагировало на перенос Евро и приостановление РПЛ

Министерство спорта России на своём сайте отреагировало на решение УЕФА и европейских лиг в связи с пандемией коронавируса.



«Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдёт на самом высоком уровне.



Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг – Российской Премьер-Лиги, Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также Российского футбольного союза приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель – принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста», — говорится в заявлении министерства.

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