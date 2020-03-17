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Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус

Футболисты и тренеры «Зенита» пройдут тест на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба в связи с приостановлением футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то всё будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадёт на карантин, он должен его соблюдать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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