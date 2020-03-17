ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА на своём официальном сайте объявила о переносе следующего розыгрыша чемпионата мира среди клубов.
В настоящее время рассматриваются три варианта проведения турнира: во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 году. Такое количество опций связано с неопределённостью в вопросе проведения Кубка конфедераций, появившейся после переноса чемпионата Европы на лето 2021 года.
Клубный мундиаль – 2021 должен был пройти следующим летом в Китае. Предстоящий розыгрыш станет первым после изменения формата турнира. В дальнейшем он будет проходить раз в четыре года, в нём будут принимать участие сразу 24 команды, среди которых — четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Клубный чемпионат мира проводился ежегодно в декабре, в нём участвовали победители континентальных соревнований.
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