Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. После этого 121 сотрудник «Ювентуса», среди которых футболисты, персонал, руководители и другие работники клуба, ушёл на добровольный карантин. Чемпионат Италии приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Более 2100 человек умерли от коронавируса в Италии, из них 1420 — в Ломбардии. Из-за эпидемии коронавируса приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.