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На Мадейре, где Роналду отбывает карантин, произошло землетрясение

На Мадейре, где Роналду отбывает карантин, произошло землетрясение
Футбол / Италия 0

На острове Мадейра, где в настоящее время находится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, произошло землетрясение.

Как сообщает The Sun, природный катаклизм случился утром 15 марта. Магнитуда землетрясения составила 3,8. Никто из жителей острова не пострадал, однако некоторые дороги были перегорожены камнями и обломками.

Двумя неделями ранее на Мадейре произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,2. Ранее на острове подобного не случалось на протяжении 12 лет.

Роналду находится в Португалии с прошлой недели. Изначально он вернулся на родину, чтобы отпраздновать день рождения сестры, однако позднее стало известно, что у его одноклубника – защитника Даниэле Ругани – было выявлено заражение коронавирусом. После этого Криштиану передумал возвращаться в Италию.

Журналист Сайнс сообщил, что Роналду не отдаст свои отели под больницы
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