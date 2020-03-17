Баринов: перенос Евро — это правильно, сейчас главное — здоровье всех
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
«Перенос Евро — это правильно. Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск. Как футболисту, мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро всё закончится», — приводит слова Баринова официальный сайт «Локомотива».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат России.
Читайте также
- 17 марта 2020
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
19:57
-
19:52
-
19:31
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:14
-
17:54
-
17:51
-
17:34
-
17:31
-
17:18
-
17:08
Партнерский контент