Баринов: перенос Евро — это правильно, сейчас главное — здоровье всех

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.



«Перенос Евро — это правильно. Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск. Как футболисту, мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро всё закончится», — приводит слова Баринова официальный сайт «Локомотива».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат России.